SaintéLyon 2018 : les inscriptions sont ouvertes

Pour sa 65e édition, la SaintéLyon a vu grand avec le plus long tracé de son histoire et les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Les 30 novembre, 1 et 2 décembre prochain, près de 17 000 coureurs vont s’élancer pour la 65e édition de la SaintéLyon. Les inscriptions ont ouvert ce lundi pour ce trail nocturne entre la Loire et le Rhône. “Pas tout à fait un anniversaire, mais indéniablement une édition particulière pour la plus ancienne et la plus grande classique de la course nature française”, annoncent les organisateurs qui ont concocté le plus long tracé de l’histoire de la doyenne des trails avec un grand parcours de 81km, pour 2 100m D+ et 2 400m D-, et comportant des portions inédites. Un parcours inédit aussi imaginé en hommage à Alain Souzy, le traceur officiel de la course disparu fin 2017.

Quatre formules solos et trois formules relais vont être proposés avec comme chaque année, des conditions climatiques difficiles le tout en nocturne. Comptez entre 20€ et 80€ en solo et entre 120€ et 175€ en équipe selon que vous êtes deux, trois ou quatre. Inscriptions sur le site internet de la course.