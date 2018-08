Rugby : avec 9 essais, le Lou s'offre une belle victoire face à Oyonnax

Après quatre semaines de préparation, l'équipe du LOU s'est montrée sous un très beau jour ce vendredi face à Oyonnax (63-12). De quoi augurer une saison pleine de promesses à trois semaines du premier choc du Top 14.

Carton plein pour le LOU ce vendredi à l'Escale d'Arnas près de Villefranche. Après un mois d'intense préparation physique, l'équipe de Lyon rencontrait Oyonnax pour un match amical de préparation. Dès la 3e minute, le Néo-Zélandais Toby Arnold marque un premier essai transformé, suivi de deux autres des Français Dylan Cretin et de Loann Goujon. "Avec la chaleur, ça a été compliqué. Mais dans l'ensemble, on a rendu une bonne copie. Je pense qu'on s'est fait plaisir", a déclaré ce dernier à la sortie du match.

En tout, neuf essais transformés pour une équipe qui se construit cet été aux côtés de nouveaux venus. "On a été super bien intégré par les mecs, ils sont top, les sensations sont bonnes" a ajouté Loann Goujon, ex troisième ligne à l'Union Bordeaux Bègles. "On avait quatre semaines dures, on a bien travaillé physiquement, donc on était prêt. Et puis on a un groupe qui est hyper soudé et ça se ressent sur le premier match" renchérit le talonneur Jérémie Maurouard, fraîchement arrivé du club de La Rochelle, qui avait "hâte d'avoir ce maillot sur [son] dos".

Malgré deux essais des Néo-Zélandais Roimata Hanselle-Pune et Benjamin Botica, l'équipe d'Oyonnax, récemment reléguée en Pro D2, n'est pas parvenue à remonter au score durant ce match joué sur trois périodes de trente minutes. Pour le LOU, cette large victoire est toujours bienvenue à quelques semaines du début du Top 14. À domicile, l'équipe lyonnaise affrontera le stade toulousain pour un premier match choc le 25 août. Après son retour en Top 14 en 2016, le LOU est monté en puissance lors de la dernière saison en atteignant les demi-finales et en terminant 5e au classement, trois places derrière le stade toulousain.

Mais avant cela, la meute se mesurera à Grenoble lors d'un match amical organisé le 10 août à Valence.