Métropole de Lyon - Rhône : le boom des plateaux sportifs connectés

Dans la métropole de Lyon et dans le Rhône, de plus en plus de communes ont choisi d’installer des plateaux sportifs connectés en accès libre. Une manière moderne et guère coûteuse de favoriser une activité physique informelle.

Il vous reste 72 % de l'article à lire.

Article réservé à nos abonnés. Connectez vous si vous êtes abonnés

OU

Abonnez-vous

Lors du confinement, le sport à la maison a connu un engouement certain. Au sein de nombreux foyers, la pratique d’une activité physique a permis de mieux appréhender ces longues semaines si particulières. Depuis le déconfinement, cet attrait pour le sport se poursuit sous des formes différentes. À l’image de ces plateaux sportifs imaginés par AirFit qui fleurissent sur le territoire, particulièrement dans le Rhône et la métropole lyonnaise. "Notre concept permet à toute personne, quels que soient son niveau et son âge de pratiquer une activité physique sans avoir à s’inscrire dans une salle, confie Mehdi Ghariani le cofondateur de la start-up. On le sait, il est compliqué pour certains d’aller s’enfermer dans une salle de fitness avec toutes les contraintes sanitaires que cela impose, alors, avec nos plateaux sportifs, on offre une bonne alternative."