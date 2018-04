Lyon s’impose en fin de match face à Amiens 3 à 0

L’Olympique lyonnais a consolidé sa 3e place en Ligue 1 ce samedi au Groupama Stadium en surclassant Amiens 3 à 0.

Après avoir enchaîné les succès contre Marseille (3-2), Toulouse (2-0) et Metz (5-0), l’Olympique Lyonnais s’est illustré à domicile ce samedi à domicile en battant Amiens 3 à 0. À la manœuvre, on retrouve Mariano Diaz qui a ouvert le score à la 30e minute, marquant son 18e but en Ligue 1. Il aura fallu attendre la fin de la rencontre pour que les hommes de Bruno Genesio viennent définitivement à bout des Amiénois et de leur gardien Régis Gurtner grâce aux efforts de Memphis Depay (83e minute) et de Bertrand Traoré (85e minute). Le match fut également l’occasion pour Nabil Fekir d’effectuer son retour à la compétition en entrant sur le terrain à la 75e minute. Blessé au genou, le capitaine des Rhodaniens n’avait plus joué depuis le 25 février.

