Lyon : quelles règles sanitaires pour les futurs matchs de l'OL ?

L’Olympique lyonnais organise cette semaine le "Trophée Véolia" qui a lieu sur deux jours au Parc OL. Un tournoi aux allures de préparations pour l’équipe de Rudi Garcia à deux semaines de la finale de la Coupe de la Ligue face au PSG.

Quatre équipes, l’OL, l’OGC Nice, le Celtic et les Rangers, deux clubs de Glasgow, se retrouveront au Parc OL cette semaine pour un le "Trophée Veolia" qui se jouera sur deux jours, ce jeudi et ce samedi. L'Olympique lyonnais fait son entrée dans la compétition ce jeudi à 20 h 40 face au Rangers. Chaque équipe française défiera les deux équipes écossaises, car les rencontres entre clubs d’un même pays n'ont pas été programmées. Au niveau du système des points, il reste sous le format habituel : une victoire rapportera 3 points. Un match nul seulement 1 seul. La défaite reste aussi inchangée et n’en rapportera aucun.

Le classement final du tournoi sera établi à l’issue de la deuxième journée du tournoi. En cas d’égalité de points, les équipes seront départagées selon la différence de but, le nombre, ou plus encore, les cartons. Le vainqueur de ce tournoi se verra alors décerner le "Trophée Véolia".

Plus d'entrée dans le stade après l'heure de jeu

Les 5000 spectateurs autorisés à assister à cette compétition seront dans l’obligation de respecter les gestes barrières. Ils devront porter un masque dans l’ensemble de l’enceinte du Parc OL (toilettes, buvettes…etc.) et pourront le retirer une fois assis sur leurs sièges en tribunes. Information qui a son importance pour les retardataires, après 60 minutes de jeu, plus aucune entrée dans le stade ne sera acceptée pour des raisons de sécurité.

En ce qui concerne les matchs, le vrai changement notoire reste la possibilité de pouvoir effectuer 5 changements, repartis sur 3 arrêts de jeu, "les 5 changements me paraissent intéressants" explique Rudi Garcia, en ajoutant que ce facteur tient à la réglementation qu'il "devra respecter en finale de Coupe de la Ligue ou en Ligue des champions".