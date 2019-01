Lyon : Caroline Garcia rappelée en équipe de France par Julien Benneteau

Pour la première fois depuis deux ans, la joueuse de tennis lyonnaise a été appelée en équipe de France de Fed Cup.

C'est une première depuis plus de deux ans. Ce mardi, Julien Benneteau, le capitaine de l’équipe de France de Fed Cup a annoncé la sélection de la Lyonnaise Caroline Garcia. La°1 française a été appelée en compagnie de Kristina Mladenovic, Alizé Cornet, Pauline Parmentier et Fiona Ferro, pour affronter la Belgique. « En tant que capitaine, je me dois de sélectionner la meilleure équipe de France possible, a déclaré Julien Benneteau en conférence de presse. On ne sait pas encore ce que va répondre la joueuse Lyonnaise, actuellement numéro 19 au classement WTA. Il y a deux ans, son choix de quitter l’équipe de France pour se consacrer sur sa carrière en simple avait été critiqué par ses coéquipières. Difficile de savoir donc si elle va accepter la proposition de son nouveau capitaine.