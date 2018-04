Les supporters lyonnais inquiets de voir l'OM jouer chez eux

Après sa victoire 2-0 contre Salzbourg au match aller des demi-finales de l'Europa League, l'OM a de fortes probabilités de se qualifier pour la finale, qui se déroulera au Groupama Stadium à Lyon. Une idée qui ne semble pas ravir les supporters lyonnais.

Sur les réseaux sociaux, les supporters de l'OL s'inquiètent depuis la victoire de Marseille face à Salzbourg au match aller des demi-finales d'Europa League. En gagnant 2-0, l'Olympique de Marseille renforce ses probabilités de qualification pour la finale, qui se déroulera au Groupama Stadium, à Lyon.

Alors que les supporters marseillais se réjouissent de cette éventualité, les Lyonnais semblent plutôt inquiets...Pour eux, cette qualification crée un sentiment de honte quant au fait de voir l'OM gagner l'Europa League dans leur propre stade, notamment au vu des tensions actuelles entre les deux clubs.

Si Marseille va à Lyon en finale, ça seras du n’importe quoi je le sens... Les supporter lyonnais vont aller au terrain pour encourager les adversaires et ça va finir mal... — FM | Jeroz0r 🇫🇷 (@JerozOr) 26 avril 2018

"On s'inquiète aussi pour les dégâts matériels dans le stade, qui pourrait être détérioré. Qu'ils gagnent ou qu'ils perdent, il y aura des dégradations, c'est des Marseillais dont on parle là" s'inquiète un supporter lyonnais. En outre, des affrontements pourraient éclater entre les supporters de l'OM venus pour le match et les supporters de l'OL.

T’as vraiment pas l’impression qu’il y a un problème ? Tu trouve normal qu’un mec qui se dit supporter Lyonnais aille se pavaner dans un stade ennemi avec des gars qui veulent venir démonter notre stade en cas de finale ? 🤔🤔 — Jérôme (@jerome6905) 27 avril 2018

