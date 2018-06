L'OL va ouvrir un club des actionnaires

L'OL a annoncé l'ouverture d'un club des actionnaires fidéliser et récompenser ces derniers.

Dans un communiqué, OL Groupe a annoncé l'ouverture d'uncClub des actionnaires pour “favoriser les échanges et récompenser leur fidélité”. Sont concernés, les personnes détenteurs d'au moins une action ou un Osrane de OL Groupe. “Je suis très heureux de la création du Club Actionnaires de l’Olympique Lyonnais. Il va nous permettre d’accroître le lien avec nos actionnaires fidèles qui, pour beaucoup d’entre eux, nous accompagnent depuis de nombreuses années”, s’est réjoui Jean-Michel Aulas.

Le club sera gratuit et permettra aux actionnaires d'obtenir certains avantages - communiqués de presse, lettres aux actionnaires, rapports annuels, etc… - d'avoir une adresse mail dédiée et d'obtenir des invitations “en fonction du nombre d’actions ou d’OSRANE OL Groupe détenues et dans la limite des stocks disponibles”, précise l'OL. Pour rappel, les actions introduites au prix de 24 euros en 2007 valent aujourd'hui un tout petit peu plus de 3 euros (3,07€).