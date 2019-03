L'Asvel s'impose au bout du suspense contre Châlon-sur-Saône (106-104)

Les basketteurs lyonnais ont conforté leur place de leader de Pro A, ce samedi soir, sur leur parquet de l'Astroballe (106-104), au bout du temps règlementaire, et de l'effort.

Victoire sur le gong pour les hommes de Zvezdan Mitrovic. L'Asvel s'est imposée, ce samedi soir, à domicile, contre Châlon-sur-Saône, après une dernière tentative à trois points de Mickaël Gelabale, ratée sur le buzzer. Il s'en est fallu d'un cheveu donc. Les Lyonnais ont eu toute les peine du monde à venir à bout du 14e de Pro A, qui a fait la course en tête pendant plus d'une demi-heure.

Devant son public, l'Asvel manquait d'intensité en défense, alors que les Chalonnais jouaient crânement leur chance. Les 11 points de Adreian Payne, pour son premier match, et les 16 unités inscrites par David Lighty limitaient la casse, mais la "Green team" pointait encore à 15 longueurs à la 25e minute de jeu (61-76), face à une attaque bourguignonne irrésistible.

Les Lyonnais s'en remettaient alors à Anthony Slaugther (18 points) et, surtout, à l'indiscipline adverses pour refaire leur retard, alors que la cocotte de l'Astroballe montait en pression. Miro Bilan (17 points) punissait Châlon et permettait finalement aux siens de repasser devant, à moins de sept minutes du terme. Sous pression jusqu'au buzzer donc, l'Asvel finissait par s'imposer 106-104, et conforter sa première place au classement, à 11 journée de la fin de la saison régulière, et une semaine d'un déplacement chez le voisin Bourg-en-Bresse.