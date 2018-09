Jeune retraité, Frédéric Michalak rejoint le staff du LOU rugby

Quelques mois après sa retraite de joueur, l'ancien international français va rejoindre le staff du LOU rugby au poste de conseiller.

À peine parti, il est déjà de retour. Le LOU rugby vient d'annoncer que Frédéric Michalak allait rejoindre le staff du club. Néo-retraité, celui qui avait pris sa retraite le 25 mai après 18 ans au plus haut niveau va revenir au bord des terrains. “L’ancien international français ne s’est jamais éloigné du LOU Rugby, club dans lequel il a évolué deux saisons (44 matchs, 228 points). Et à bientôt 36 ans, c’est au sein du staff que Frédéric Michalak poursuivra ses missions”, a annoncé le club dans un communiqué.

Gestionnaire du jeu à la mêlée ou à l'ouverture durant sa carrière, il continuera cette fois-ci au poste de conseiller auprès du président du LOU Yann Roubert et du manager sportif, Pierre Mignoni et sera en charge du “recrutement, de la vie du groupe, de la formation, de la reconversion ou encore des relations publiques”, indique le club.

“Je suis ravi de pouvoir entamer ma seconde vie au sein du LOU Rugby et de pouvoir apporter mon expertise et mon expérience au service du club. Au boulot !”, a déclaré Frédéric Michalak. “C’est un vrai plaisir de continuer à travailler avec Frédéric qui a encore énormément à apporter au LOU Rugby et au rugby tout court même s’il n’est plus sur le terrain. Son rôle se partage entre le sportif, où il travaille sur le recrutement, la vie du groupe et l’aide à la formation ; mais aussi dans un cadre plus large où nos partenaires et supporters seront heureux de le retrouver”, a réagi de son côté Yann Roubert.