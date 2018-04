Handishow 2018 à Lyon : une pléiade de champions pour la bonne cause

Evénement réunissant sportifs valides et non-valides depuis maintenant deux ans, le Handishow connaîtra une troisième édition lyonnaise, le jeudi 26 avril. L’occasion pour de nombreux athlètes, d’horizons totalement différents, d’échanger autour de leur passion commune : le sport.

Ils seront une trentaine de sportifs à se partager le tapis rouge d’un défilé peu commun. En effet, le Handishow, organisé par l’association « Rêvons ensemble », fêtera sa troisième édition lyonnaise le jeudi 26 avril prochain, à 20h, à la concession Nissan de Vénissieux. Un événement original, qui fait la fierté de sa fondatrice, Djezia Hennaoui : « Grâce au handishow, on ne voit plus les différences entre athlètes valides et non valides. » Organisatrice de défilé de mode, c’est en 2016, à la suite d’une commande un peu spéciale, qu’elle a un déclic. Dans le cadre du salon Handica, il lui est demandé de monter un show composé de personnes en situation de handicap, et de personnes valides. Djezia Hennaoui rencontre alors Yohann Taberlet, champion du monde de Handi-ski, et Manon Doyelle, athlète handisport. Deux rencontres décisives dans la création de ce projet : « En discutant avec eux, je me suis aperçue que les sportifs en situation de handicap avaient vraiment besoin d’être mis en lumière, raconte-t-elle. C’est à partir de là que ça s’est enchaîné dans ma tête et que j’ai voulu monter le Handishow. Le but est de montrer à tout le monde que c’est possible de vivre tous ensemble, de faire plein de choses ensemble, malgré le handicap. »

Ce que confirme Marc Dugué, rugbyman touché aux vertèbres cervicales il y a neuf ans, et aujourd’hui en fauteuil roulant : « Ça casse l’image du sportif handicapé, il n’y a malheureusement pas assez d’initiatives qui vont dans ce sens-là, regrette-t-il. On fait peut-être les choses d’une autre manière, mais le but est le même : être performant dans son sport. On veut être vus comme des sportifs, avant d’être vus comme des personnes en situation de handicap. »

Un projet adopté par les athlètes

Alors que le sport-business génère toujours plus d’argent, ce genre de manifestation rappelle avant tout, les valeurs humaines que véhicule le sport : « Les athlètes sont contents de se rencontrer, ils sont bien entre eux, affirme Djezia Hennaoui. Ce n’est même pas difficile de les convaincre, ils sont très disponibles. C’est rare qu’il y ait un athlète, même connu, qui refuse de participer. Ils comprennent assez rapidement pourquoi nous faisons le Handishow. » Un sentiment partagé par une des athlètes valides, Anaëlle Angerville, championne du monde de boxe thaï : « Quand j’ai entendu parler de ce défilé, je me suis dit « c’est génial », je n’ai même pas hésité, explique-t-elle. Je trouve que c’est une belle initiative. Moi ça me permet de rencontrer d’autres sportifs, d’échanger sur d’autres disciplines. J’ai tout de suite dit oui. »

Et cette année encore, de nombreuses personnalités seront présentes pour l’occasion : les anciens footballeurs Sidney Govou et Nicolas Puydebois, plusieurs rugbymen du LOU dont Delon Armitage, ou encore l’ex-champion du monde de boxe, Hacine Cherifi. Un casting prestigieux, pour une soirée de partage autour d’un cocktail dînatoire, du défilé des athlètes mais aussi d’un show culinaire du chef lyonnais, Grégory Cuilleron. Une soirée à laquelle tout le monde peut assister, en réservant ses billets à l’avance :« Les bénéfices de la soirée sont redistribués aux athlètes en situation de handicap, afin de les aider dans leur vie de sportif, dans un milieu où il y a très peu de moyens », conclut Djezia Hennaoui.

Entrée + cocktail dînatoire : 20 euros

Pour une entrée VIP (repas assis), contacter Djezia Hennaoui : revons.ensemble123@gmail.com