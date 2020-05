Coronavirus à Lyon : dernière vidéo spéciale abdominaux et gainage

En cette période de confinement, lyoncapitale.fr vous propose de vous tenir en forme en compagnie de quatre coachs sportifs : David (le lundi), Morgane (le mercredi), Paul (le vendredi) et Sélim (le dimanche). Quelques exercices à faire chez vous seul ou en famille.

Pour ce dernier rendez-vous en mode confinement, Sélim coach sportif à Urban Tonic a concocté une séance spéciale abdominaux et gainage. On débute avec 30 secondes de planche, 30 secondes de planche latérale d'un côté puis 30 secondes de l'autre, et enfin, pour finir, 30 secondes de gainage assis. Il faut réaliser 2 tours en gainage statique puis 3 tours en gainage dynamique. A vous de jouer !

Nous souhaitions remercier toute l'équipe d'Urban Tonic d'avoir partagé, tout au long du confinement, de précieux conseils à nos lecteurs. Vous pouvez joindre les coachs sportifs sur leur page Facebook et sur leur site Internet.