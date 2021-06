Régionales à Lyon : les ambitions de Bruno Bonnell (LREM) pour la formation

La formation professionnelle, grande compétence de la région, revient souvent dans la campagne. Bruno Bonnell, candidat de la majorité présidentielle, se fixe l’objectif de faire d’auvergne-rhine-Alpes la première région de France en la matière.

Les opposants de Laurent Wauquiez l’accuse d’avoir réalisé la majeure partie de son milliard d’euros d’économie sur le dos de la formation professionnelle et rivalisent donc d’idée pour relancer cette grande compétence régionale. Dans un entretien accordé à Lyon Capitale, Bruno Bonnell décrivait son plan formation : : “J’ai l’ambition de faire d’Auvergne-Rhône-Alpes la région la plus apprenante de France à horizon de 15 ans. Je voudrais que nous soyons reconnus en Europe comme Boston l’est aux États-Unis avec Harvard ou le MIT. Nous avons des formations universitaires dans nos trois grandes métropoles, mais il faut aussi mieux mailler l’ensemble du territoire. On peut aussi bien apprendre à Grenoble qu’à Aurillac. Je voudrais aussi créer une école de la sécurité qui propose des formations allant de maître-chien à expert en cybersécurité”.

Un entretien avec Bruno Bonnell à retrouver en intégralité ici :

Lire aussi : candidats, programmes... Tout ce qu'il faut savoir sur les régionales avec le hors-série de 50 pages de Lyon Capitale