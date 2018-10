Vincendet, Cochet et Guilland “prennent acte” de la candidature de Blache

Les trois élus LR, Alexandre Vincendet, Philippe Cochet et Stéphane Guilland ont réagi à la candidature à Lyon de Pascal Blache.

Dans un communiqué lapidaire, Alexandre Vincendet, le président de la fédération des Républicains du Rhône et de la métropole, Philippe Cochet, le président du groupe les Républicains et Apparentés à la métropole, et Stéphane Guilland, le président du groupe les Républicains et Apparentés à la Mairie de Lyon ont annoncé qu'ils “prenaient acte”, de la décision de Pascal Blache, annoncée ce vendredi dans Lyon Capitale, de se présenter à la mairie de Lyon et la métropole en 2020. Une décision que les trois élus LR ont qualifiée “d'aventure personnelle” sans plus d'autre considération. Non encarté chez Les Républicains, Pascal Blache va devoir compter ses troupes pour cette campagne. Déjà dix élus du 6e arrondissement ont annoncé leur soutien et Étienne Blanc ce jeudi soir.