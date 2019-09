Métropole et ville de Lyon rendent hommage à Jacques Chirac

Hommage des élus et fonctionnaires de la métropole de Lyon à Jacques Chirac © Lyon Capitale

Les agents et élus de la métropole et de la ville de Lyon ont participé à l'hommage rendu à 15h à Jacques Chirac, dans le cadre de la journée de deuil national décrétée en France ce lundi.

Comme toutes les collectivités locales de France, le Grand Lyon a rendu hommage à Jacques Chirac ce lundi à 15h. Élus et agents de la métropole se sont réunis dans le hall du bâtiment situé rue du Lac pour une minute de silence en la mémoire de l'ancien président de la République décédé vendredi à l'âge de 86 ans. Une minute de silence qui n'en a eu que le nom puisqu'elle n'a duré qu’une grosse vingtaine de secondes et a débuté avant 15h. Ce dont se sont plaints certains élus d'opposition qui aurait aussi trouvé opportun d'entonner la Marseillaise. En début de conseil, plusieurs hommages à l'ancien président de la République ont été rendus par David Kimelfeld, Emmanuel Hamelin et Phillipe Cochet .

Cet après-midi, à 15h aussi, un autre hommage a eu lieu à la mairie de Lyon, présidé par Gérard Collomb, qui avait quitté le conseil métropolitain dans la matinée.