Lyon : la crèche de Noël de Wauquiez de retour au conseil régional

Comme chaque année depuis 2016, la région Auvergne-Rhône-Alpes va placer une crèche de Noël au sein du conseil régional. Une installation d'abord interdite en 2016 puis autorisée l'année suivante par la justice.

Les élus RCES au conseil régional ont publié ce mardi une photo de la crèche de Noël qui semble faire son retour dans l'enceinte de la région Auvergne-Rhône-Alpes à Confluence. “Ah, les santons de Provence, quelle grande tradition lyonnaise ! Quant à la laïcité, une fois de plus, elle est à géométrie variable...”, ont ironisé les élus écologistes.

En décembre 2016, la crèche de Noël installée par le président du conseil régional avait été jugée illégale par le tribunal administratif de Lyon (lire ici). “L’installation d’une crèche de Noël dans l’Hôtel de Région méconnaît le principe de neutralité en l’absence de caractère culturel, artistique ou festif”, avaient estimé les juges dans leur décision.

L'année d'après, les décorations avaient fait leur retour cette fois-ci sous la forme d'une exposition des métiers d'art et des traditions santonnières régionales (lire ici). Une crèche validée par la justice qui avait jugé que “l’installation de crèches de Noël dans l’Hôtel de Région ne méconnaît pas le principe de neutralité” puisqu'elle revêtait le caractère “d’une exposition temporaire, dans le hall de l’hôtel de région, de deux grands décors de crèches présentant les métiers d’art et les traditions santonnières régionales dans des scènes pittoresques de la vie quotidienne, réalisés par un ornemaniste et un maître-santonnier drômois”.