Lyon 8e : guéguerre politique sur la fermeture d'un bureau de poste

Gérard Collomb et David Kimelfeld ont tous les deux annoncé que le bureau de poste du quartier de la route de Vienne (Lyon 8e) allait rester ouvert. Deux annonces politiques de deux élus qui se sont respectivement attribué les mérites de cette nouvelle.

Ce lundi, Gérard Collomb et David Kimelfeld se sont tous deux félicités du report de la fermeture du bureau de La Poste situé dans le quartier de la Route de Vienne, dans le 8e arrondissement de Lyon. Chacun essayant de tirer la couverture à lui. “Lors de notre contact téléphonique vendredi dernier, M Philippe Wahl, PDG de La Poste, a accepté d’ajourner la décision de fermeture du bureau de Poste du Grand Trou et je l’en remercie”, a déclaré Gérard Collomb sur sa page Facebook à 12h46. À 13h18, le Grand Lyon envoie un communiqué. “J'ai récemment interpellé le PDG du Groupe La Poste afin de lui demander le maintien du bureau de poste au sein du quartier. Ce dialogue et le suivi de ce dossier avec les Directions nationale et régionale de la Poste se sont avérés fructueux avec aujourd’hui une bonne nouvelle pour les habitants actuels et futurs de ce quartier en plein développement. Je suis ravi d’avoir pu contribuer à la pérennisation de ce service public de proximité, essentiel au quotidien de tous”, s'y félicite David Kimelfeld, le président de la Métropole de Lyon.

La métropole assure avoir engagé cette demande via le comité de suivi lancé le 10 mai dernier pour engager le processus “de renouveau de ce quartier.” “Après les différents événements survenus route de Vienne, nous avons demandé le maintien du bureau de poste par courrier daté du 28 mai. S'en est suivi un rendez-vous avec la direction régionale”, ajoute le Grand Lyon. Un comité de suivi dans lequel font partie les associations de quartier, les commerçants, les élus du 8e, de la ville de Lyon et de la métropole. Ce comité est présidé par Michel Le Faou, vice-président de la métropole de Lyon en charge de l'urbanisme et du renouvellement urbain et adjoint à la ville de Lyon en charge de l'Urbanisme. Selon le Grand Lyon, la mairie de Lyon “n'a pas participé au deuxième comité de suivi qui s'est déroulé le 12 juin dernier”.

Du côté de Gérard Collomb, le maire a assuré qu'il souhaitait “engager à présent avec les commerçants et les habitants du quartier une réflexion approfondie sur les prochaines opérations d’urbanisme à venir et l’amélioration des transports.” Réflexion visiblement déjà lancée et à laquelle travaille sa mairie.

Contacté, Michel Le Faou ne tranche pas entre les deux collectivités.“C'est le jeu habituel en cette période, confie-t-il. Mais ce qui compte c'est que l’intérêt général prévale notamment via la mobilisation des acteurs sur place. Tout le monde a travaillé sur le sujet. Il y a eu aussi des alertes faites par le conseil de quartier, les salariés de La Poste et les commerçants”. “Dans l'idée, deux mobilisations valent mieux qu'une”, tempère une autre source métropolitaine. Deux mobilisations qui ont obtenu gain de cause, mais creusé un peu plus le fossé entre les deux chefs d’exécutif, qui ne forment pourtant qu’une seule et même majorité à la ville comme à la métropole.