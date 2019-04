Grève des éboueurs : l'ultimatum de la métropole de Lyon à Pizzorno

Les éboueurs du privé en grève et la société Pizzorno vont devoir trouver un accord rapidement. Le président de la métropole de Lyon, David Kimelfeld a fixé un ultimatum.

Après près de deux semaines de grèves des éboueurs de la société Pizzorno à Lyon, Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin, la métropole de Lyon vient de montrer les muscles à la société Pizzorno. Pour le moment les rencontres avec l’entreprise de collecte des déchets n’ont rien donné alors que David Kimelfeld avait convoqué les dirigeants de Pizzorno ce lundi. La métropole leur a demandé de trouver une issue au conflit social d’ici la fin de la semaine. Dans un communiqué publié ce lundi le Grand Lyon “a insisté pour que l’entreprise Pizzorno assume ses responsabilités et trouve une solution dans les prochains jours”. “Si aucune avancée n’est trouvée d’ici jeudi pour sortir de la grève, la Métropole appliquera les pénalités financières telles que prévues dans le contrat liant la Métropole et Pizzorno, dont la principale pouvant aller jusqu’à 20 euros par poubelle non ramassée”, a menacé la métropole.

En attendant, le Grand Lyon a décidé de mobiliser dès mardi “d’autres entreprises qui collecteront les déchets sur les sites sensibles présentant des risques sanitaires et de sécurité”.

Les éboueurs salariés de Pizzorno sont en grève depuis le 2 avril. Ils demandent une revalorisation salariale de 300 euros, ainsi que des améliorations de leurs conditions de travail. Actuellement, les collectes tournent à 50 % des capacités dans les 3e, 6e et 8e arrondissement de Lyon, mais aussi à Villeurbanne, Bron et Vaulx-en-Velin et les ordures s'entassent dans les rues.

