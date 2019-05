Gérard Collomb, 2e personnalité politique préférée des Français

Le maire de Lyon et ancien ministre de l’Intérieur a gagné 10 points de popularité entre avril et mai et devient la deuxième personnalité politique préférée des Français.

Selon le Tableau de bord des personnalités Ifop-Fiducial* de mai 2019, réalisé pour Paris Match et Sud Radio, Gérard Collomb est le 2e personnage politique préféré des Français avec 52 % d'opinion positive derrière Nicolas Hulot (71 %). Le maire de Lyon gagne 10 points en un mois. Dans le tableau de bord d'avril, il n'était crédité que de 42 % de “bonne opinion”. À titre de comparaison, le Premier ministre, Édouard Philippe, recueille 44 % (-2 points) d’opinion positive et le président de la République, Emmanuel Macron, 35 % (-1 point).

Questionné par Lyon Capitale sur cette progression, l'ancien ministre de l'Intérieur a préféré temporiser : “J’ai du mal à y croire. J’ai repris la parole un peu et fait quelques interviews, mais progresser d’autant de places en un mois… Il faut toujours accepter les bonnes nouvelles, mais j’ai appris que la roche Tarpéienne est proche du Capitole… Alors on va attendre de voir si ça se confirme !”

Plus populaire chez LR que Wauquiez

Dans le détail, c'est chez les 65 ans et plus que la popularité de Gérard Collomb est la plus forte, avec 65 % d'opinion positive, contre 48 % chez les moins de 35 ans et 53 % chez les 35 ans et plus. Au sein des partis politiques, c'est auprès des sympathisants du MoDem qu'il est le plus populaire (87 %), puis chez Les Républicains (67 %) et LREM (63 %). Le maire de Lyon est d'ailleurs plus populaire à droite (61 %) qu'à gauche (44 %). Il est même plus populaire chez LR que Laurent Wauquiez (55 %) pourtant président du parti.

Alors que sa popularité n'avait pas vraiment bougé depuis son départ de la Place Bauveau – toujours autour de 40 % –, le maire de Lyon semble avoir un regain d'image positive à la faveur de plusieurs interventions dans les médias nationaux où il a notamment fait la leçon à son successeur au ministère de l'Intérieur, Christophe Castaner.

À la question “de Gérard Collomb ou Christophe Castaner, lequel préférez-vous ?” les sondés ont choisi l'ancien ministre de l’Intérieur à 59 % contre 27 % pour l’actuel. Un score qui s'inverse du côté des sympathisants de La République en Marche, qui préfèrent Christophe Castaner à 63 % contre 30 % pour Gérard Collomb.

* Méthodologie : L’enquête a été menée du 10 au 11 mai 2019 auprès d’un échantillon de 955 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. La représentativité de l’échantillon a été assurée par la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage, niveau d’éducation) après stratification par région et catégorie d’agglomération.