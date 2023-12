Gauthier Chapuis : "que Lyon reste vivable dans 50 ans"

Gauthier Chapuis, coprésident du groupe Les Ecologistes au conseil municipal de Lyon, est l'invité de 6 minutes chrono.

Grégory Doucet a sillonné Lyon ces dernières semaine pour faire un point d'étape à mi-mandat sur les actions portées par la municipalité écologiste depuis son élection en juin 2020. Des réunions où le maire de Lyon a parfois été chahuté mais Gauthier Chapuis, coprésident du groupe Les Ecologistes à Lyon, tire un bilan positif de l'exercice : "La volonté du projet écologiste, ce n'est pas juste mettre un bulletin de vote tous les six ans mais être au quotidien et ajuster".

Gauthier Chapuis fait aussi le service après-vente des changements déjà impulsé par la municipalité écologiste : "Déjà sur l'espace public, vous vous rendez compte qu'il y a une mobilité qui change. Il y a plus de places qui sont données aux piétons, aux vélos, aux mobilités douces. Il y a également une végétalisation qui s'est accrue là on est en pleine période de plantations donc on plante partout dans la ville. Et puis il y a également des choses qui sont plus diffus mais typiquement le changement des menus de la cantine c'est quelque chose de très très fort que je porte en tant qu'adjoint mais qui est très fort à la fois sur l'impact environnemental que ça peut représenter d'aller chercher des produits locaux. C'est bien meilleur pour la planète, bien meilleur pour la santé des enfants également et sans changer le prix".

La retranscription intégrale de l'entretien avec Gauthier Chapuis

Bonjour à tous et bienvenue vous regardez 6 minutes chrono le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale et aujourd'hui nous accueillons Gauthier Chapuis. Vous êtes coprésident du groupe les écologistes à la ville de Lyon, groupe majoritaire, on voulait revenir avec vous sur l'étape de restitution à mi-mandat qui a été menée par la ville de Lyon et notamment par Grégory Doucet qui a fait la tournée des arrondissements pour aller voir ce qui allait, ce qui n'allait pas. Vous en faites quel bilan le bilan ?

Effectivement, il y a eu ces rendez-vous dans chaque arrondissement avec le maire de Lyon mais il n'y avait pas que ça. Il y a aussi eu des moments où on est allé vraiment dans les nœuds de vie finalement de chaque arrondissement avec les élus d'arrondissement ou les élus centraux pour en fait être au contact des habitants et puis surtout recueillir la parole et puis aussi présenter effectivement les premières actions que l'on a mises en place et celles qui vont venir. Le bilan, il est de toute manière positif puisque pour nous c'était un axe important en fait d'aller au contact des habitants, des habitantes pour la redevabilité. Et ça on peut dire que c'est une réussite finalement



Même si parfois il a pu être chahuté le maire de Lyon...

De toute manière, ouvrir la parole de cette manière là c'est dans notre ADN chez les écologistes et puis vous avez remarqué, il n'y avait pas de piédestal. Le maire n'était pas sur une une estrade. Il était vraiment au cœur des gens finalement et c'est ça qui était recherché et donc dans ces conditions là, la parole forcément se libère et c'est finalement une bonne chose.



Alors pour que ce soit pas qu'une opération de com' de mettre le maire au milieu des lyonnais il faut aussi que ça se traduise par des actes. Qu'est ce que vous avez entendu comme peut-être point d'inflexion ? On est à mi mandat qu'est ce que vous pourriez corriger, qu'est ce que vous avez entendu de ces échanges avec les lyonnais ?

Alors globalement ce que l'on voit mais je pense que ça c'est même au delà de la ville de Lyon, c'est qu'il y a beaucoup de craintes de questionnements sur le logement par exemple, sur l'inflation. C'est des sujets aussi où les gens ont besoin de s'exprimer pour partager leurs inquiétudes et là dessus, la parole la parole du maire elle a été relativement forte et est dans l'apaisement en fait de rechercher des solutions toujours quand c'est possible au niveau local mais également de prendre toutes ces idées là et de voir après pour les porter



On vous a parlé de sécurité, de propreté, de partage de l'espace public. Est ce que les échanges avec les habitants conduisent à des inflexions, à vous dire peut-être qu'on en a pas fait assez là dessus, à réorienter un peu votre action municipale ou pas du tout ?

Le maire déjà en direct a répondu et puis après, il y aura des réponses effectivement dans dans la continuité. En fait, un élu local il est au service des habitants et des habitantes donc on se met au service pendant six ans. La volonté du projet écologiste, ce n'est pas juste mettre un bulletin de vote tous les six ans mais être au quotidien et ajuster en fonction aussi des enjeux de notre mandat. Il y en a de multiples : on a eu la crise Covid, on a eu la crise de l'inflation.

Vous portez un changement comment dire peut-être pas radical mais un vrai changement. Ce n'est pas une simple alternative. Vous le mesurez dans les échanges avec les lyonnais que vous avez quand même un peu renversé la table notamment sur le partage de l'espace public puisqu'on entend, on lit beaucoup de choses là dessus : des lyonnais qui ne comprennent pas toujours ou qui souffrent parfois dans leur trajet quotidien d'un partage différent de l'espace public ?

Notre projet est de faire en sorte que la ville elle soit au rendez-vous des enjeux climatiques et puis de la justice sociale et que la ville de Lyon elle reste vivable dans 50 ans. Vous savez Lyon à 2000 ans d'histoire et avec la crise climatique que l'on a, le but c'est qu'elle reste vivable dans les 50 prochaines années donc il y a vraiment effectivement un projet qui amène cette ville vers une transformation profonde. Le but du projet, ce n'est de pas faire sans les habitants et les habitantes d'où d'ailleurs cette épreuve. Le but c'est d'avoir un Lyon 2030 on va dire qui est neutre climatiquement.

En trois ans puisqu'on est à mi-mandat on a dépassé les chances du mi-mandat qu'est ce que vous avez déjà changé en quoi vous avez déjà changé la ville ?

Déjà sur l'espace public, vous vous rendez compte qu'il y a une mobilité qui change. Il y a plus de places qui sont données aux piétons, aux vélos, aux mobilités douces. Il y a également une végétalisation qui s'est accrue là on est en pleine période de plantations donc on plante partout dans la ville. Et puis il y a également des choses qui sont plus diffus mais typiquement le changement des menus de la cantine c'est quelque chose de très très fort que je porte en tant qu'adjoint mais qui est très fort à la fois sur l'impact environnemental que ça peut représenter d'aller chercher des produits locaux. C'est bien meilleur pour la planète, bien meilleur pour la santé des enfants également et sans changer le prix. C'est aussi ça le projet d'être dans la justice sociale finalement au quotidien. Au conseil municipal qui va arriver, on va voter notamment un nouveau pacte social avec les congés paternités, les congés menstruels, le plan handicap. Il y a tout ça finalement qui est déjà enclenché.