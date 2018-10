En plein remaniement, Juppé annule sa venue à Lyon ce mercredi

Le maire de Bordeaux vient d’annuler sa rencontre à Lyon avec David Kimelfeld. Une annulation qui intervient en plein remaniement ministériel dans lequel le nom d’Alain Juppé est cité.

Le maire de Bordeaux devait rencontrer ce mercredi David Kimelfeld dans les locaux du Grand Lyon, pour discuter des projets d'aménagement lyonnais, notamment de ceux du quartier de la Part-Dieu. Lyon et Bordeaux entretiennent en effet des liens réguliers, notamment en termes d'urbanisme. Liens notamment symbolisés par le paysagiste Michel Corajoud, qui a réalisé à Lyon le parc de Gerland, la Cité internationale (avec Renzo Piano) et à Bordeaux les quais et leur miroir d’eau.

La visite d’Alain Juppé a été annulée au dernier moment, ce mardi, par la délégation bordelaise qui évoque des “raisons de santé” du maire de Bordeaux. Mais cette annulation intervient dans un contexte de remaniement ministériel où le nom de l'ancien Premier ministre de Jacques Chirac est cité pour entrer au gouvernement. Un remaniement qui pourrait avoir lieu très prochainement puisque Édouard Philippe, présent à Lyon ce lundi soir pour le G6, est arrivé à l'Élysée ce mardi matin pour rencontrer Emmanuel Macron. Réponse dans les prochaines heures.