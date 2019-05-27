Politique
Le Rhône à Lyon © Tim Douet

Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le Rhône

  • par Justin Boche

    • Dans département du Rhône, c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.

    Abstention : 48,58 %

    Votants : 51,42 %

    Listes Voix  % Inscrits  % Exprimés
    RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 147 429 13,14 26,25
    EUROPE ÉCOLOGIE 96 462 8,60 17,17
    PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 95 023 8,47 16,92
    UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 60 131 5,36 10,71
    ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 34 058 3,04 6,06
    LA FRANCE INSOUMISE 29 691 2,65 5,29
    LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 16 916 1,51 3,01
    LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 15 253 1,36 2,72
    LES EUROPÉENS 14 502 1,29 2,58
    POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 11 170 1,00 1,99
    URGENCE ÉCOLOGIE 11 028 0,98 1,96
    PARTI ANIMALISTE 9 681 0,86 1,72
    ENSEMBLE POUR LE FREXIT 6 162 0,55 1,10
    LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 3 019 0,27 0,54
    ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 2 448 0,22 0,44
    UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 1 977 0,18 0,35
    ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 1 919 0,17 0,34
    PARTI PIRATE 1 636 0,15 0,29
    LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 986 0,09 0,18
    PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 437 0,04 0,08
    À VOIX ÉGALES 423 0,04 0,08
    ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 371 0,03 0,07
    DÉCROISSANCE 2019 209 0,02 0,04
    PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 143 0,01 0,03
    ALLONS ENFANTS 129 0,01 0,02
    MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 98 0,01 0,02
    ÉVOLUTION CITOYENNE 90 0,01 0,02
    LISTE DE LA RECONQUÊTE 81 0,01 0,01
    NEUTRE ET ACTIF 65 0,01 0,01
    DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 58 0,01 0,01
    UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 50 0,00 0,01
    UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 25 0,00 0,00
    LA LIGNE CLAIRE 9 0,00 0,00
    PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 4 0,00 0,00
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