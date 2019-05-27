Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le Rhône

Dans département du Rhône, c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 48,58 %
Votants : 51,42 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|147 429
|13,14
|26,25
|EUROPE ÉCOLOGIE
|96 462
|8,60
|17,17
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|95 023
|8,47
|16,92
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|60 131
|5,36
|10,71
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|34 058
|3,04
|6,06
|LA FRANCE INSOUMISE
|29 691
|2,65
|5,29
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|16 916
|1,51
|3,01
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|15 253
|1,36
|2,72
|LES EUROPÉENS
|14 502
|1,29
|2,58
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|11 170
|1,00
|1,99
|URGENCE ÉCOLOGIE
|11 028
|0,98
|1,96
|PARTI ANIMALISTE
|9 681
|0,86
|1,72
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|6 162
|0,55
|1,10
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|3 019
|0,27
|0,54
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|2 448
|0,22
|0,44
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|1 977
|0,18
|0,35
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|1 919
|0,17
|0,34
|PARTI PIRATE
|1 636
|0,15
|0,29
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|986
|0,09
|0,18
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|437
|0,04
|0,08
|À VOIX ÉGALES
|423
|0,04
|0,08
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|371
|0,03
|0,07
|DÉCROISSANCE 2019
|209
|0,02
|0,04
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|143
|0,01
|0,03
|ALLONS ENFANTS
|129
|0,01
|0,02
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|98
|0,01
|0,02
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|90
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|81
|0,01
|0,01
|NEUTRE ET ACTIF
|65
|0,01
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|58
|0,01
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|50
|0,00
|0,01
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|25
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|9
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|4
|0,00
|0,00