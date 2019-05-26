Dans le 6e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 38,20 %
Votants : 61,80 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|6 853
|22,21
|36,43
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|3 432
|11,12
|18,24
|EUROPE ÉCOLOGIE
|2 998
|9,72
|15,93
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 680
|5,45
|8,93
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|1 002
|3,25
|5,33
|LA FRANCE INSOUMISE
|558
|1,81
|2,97
|LES EUROPÉENS
|459
|1,49
|2,44
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|437
|1,42
|2,32
|URGENCE ÉCOLOGIE
|295
|0,96
|1,57
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|258
|0,84
|1,37
|PARTI ANIMALISTE
|223
|0,72
|1,19
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|205
|0,66
|1,09
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|120
|0,39
|0,64
|PARTI PIRATE
|76
|0,25
|0,40
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|45
|0,15
|0,24
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|38
|0,12
|0,20
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|31
|0,10
|0,16
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|28
|0,09
|0,15
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|27
|0,09
|0,14
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|15
|0,05
|0,08
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|12
|0,04
|0,06
|ALLONS ENFANTS
|5
|0,02
|0,03
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|5
|0,02
|0,03
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|4
|0,01
|0,02
|À VOIX ÉGALES
|3
|0,01
|0,02
|DÉCROISSANCE 2019
|2
|0,01
|0,01
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|1
|0,00
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|1
|0,00
|0,01
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|1
|0,00
|0,01
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00