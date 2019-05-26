Élections européennes 2019 : LREM en tête dans le 4e à Lyon

Dans le 4e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 37,05 %
Votants : 62,95 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|3 839
|17,20
|27,72
|EUROPE ÉCOLOGIE
|3 437
|15,40
|24,82
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|1 217
|5,45
|8,79
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|1 215
|5,44
|8,77
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 084
|4,86
|7,83
|LA FRANCE INSOUMISE
|855
|3,83
|6,17
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|621
|2,78
|4,48
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|352
|1,58
|2,54
|URGENCE ÉCOLOGIE
|299
|1,34
|2,16
|LES EUROPÉENS
|247
|1,11
|1,78
|PARTI ANIMALISTE
|204
|0,91
|1,47
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|158
|0,71
|1,14
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|105
|0,47
|0,76
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|61
|0,27
|0,44
|PARTI PIRATE
|60
|0,27
|0,43
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|32
|0,14
|0,23
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|23
|0,10
|0,17
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|10
|0,04
|0,07
|DÉCROISSANCE 2019
|7
|0,03
|0,05
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|5
|0,02
|0,04
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|5
|0,02
|0,04
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|4
|0,02
|0,03
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|3
|0,01
|0,02
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|3
|0,01
|0,02
|LA LIGNE CLAIRE
|2
|0,01
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|1
|0,00
|0,01
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|1
|0,00
|0,01
|ALLONS ENFANTS
|0
|0,00
|0,00
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|À VOIX ÉGALES
|0
|0,00
|0,00