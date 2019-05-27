Élections européennes 2019 : LREM en tête dans dans le 9e à Lyon

Dans le 9e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 50,86 %
Votants : 49,14 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|3 118
|12,20
|25,36
|EUROPE ÉCOLOGIE
|2 561
|10,02
|20,83
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 489
|5,83
|12,11
|LA FRANCE INSOUMISE
|973
|3,81
|7,91
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|936
|3,66
|7,61
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|862
|3,37
|7,01
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|556
|2,18
|4,52
|LES EUROPÉENS
|322
|1,26
|2,62
|URGENCE ÉCOLOGIE
|302
|1,18
|2,46
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|289
|1,13
|2,35
|PARTI ANIMALISTE
|219
|0,86
|1,78
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|210
|0,82
|1,71
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|156
|0,61
|1,27
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|93
|0,36
|0,76
|PARTI PIRATE
|75
|0,29
|0,61
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|46
|0,18
|0,37
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|32
|0,13
|0,26
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|13
|0,05
|0,11
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|10
|0,04
|0,08
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|9
|0,04
|0,07
|DÉCROISSANCE 2019
|7
|0,03
|0,06
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|6
|0,02
|0,05
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|5
|0,02
|0,04
|ALLONS ENFANTS
|3
|0,01
|0,02
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|3
|0,01
|0,02
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|1
|0,00
|0,01
|À VOIX ÉGALES
|1
|0,00
|0,01
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00