Politique

Élections européennes 2019 : LREM en tête dans dans le 9e à Lyon

  • par Justin Boche

    • Dans le 9e arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste LREM qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.

    Abstention : 50,86 %

    Votants : 49,14 %

    Listes Voix  % Inscrits  % Exprimés
    RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 3 118 12,20 25,36
    EUROPE ÉCOLOGIE 2 561 10,02 20,83
    PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 1 489 5,83 12,11
    LA FRANCE INSOUMISE 973 3,81 7,91
    ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 936 3,66 7,61
    UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 862 3,37 7,01
    LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 556 2,18 4,52
    LES EUROPÉENS 322 1,26 2,62
    URGENCE ÉCOLOGIE 302 1,18 2,46
    POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 289 1,13 2,35
    PARTI ANIMALISTE 219 0,86 1,78
    LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 210 0,82 1,71
    ENSEMBLE POUR LE FREXIT 156 0,61 1,27
    LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 93 0,36 0,76
    PARTI PIRATE 75 0,29 0,61
    ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 46 0,18 0,37
    ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 32 0,13 0,26
    LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 13 0,05 0,11
    UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 10 0,04 0,08
    PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 9 0,04 0,07
    DÉCROISSANCE 2019 7 0,03 0,06
    UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 6 0,02 0,05
    PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 5 0,02 0,04
    ALLONS ENFANTS 3 0,01 0,02
    ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 3 0,01 0,02
    DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 1 0,00 0,01
    À VOIX ÉGALES 1 0,00 0,01
    LA LIGNE CLAIRE 0 0,00 0,00
    LISTE DE LA RECONQUÊTE 0 0,00 0,00
    MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 0 0,00 0,00
    NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00
    PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00
    UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00
    ÉVOLUTION CITOYENNE 0 0,00 0,00
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