Élections européennes 2019 : les résultats à Villeurbanne

À Villeurbanne (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention :55,75 %
Votants : 44,25 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|8 198
|9,88
|22,87
|EUROPE ÉCOLOGIE
|7 253
|8,74
|20,23
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|5 220
|6,29
|14,56
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|2 921
|3,52
|8,15
|LA FRANCE INSOUMISE
|2 704
|3,26
|7,54
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|2 372
|2,86
|6,62
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|1 464
|1,76
|4,08
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|879
|1,06
|2,45
|LES EUROPÉENS
|806
|0,97
|2,25
|URGENCE ÉCOLOGIE
|779
|0,94
|2,17
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|764
|0,92
|2,13
|PARTI ANIMALISTE
|692
|0,83
|1,93
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|462
|0,56
|1,29
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|460
|0,55
|1,28
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|245
|0,30
|0,68
|PARTI PIRATE
|226
|0,27
|0,63
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|131
|0,16
|0,37
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|99
|0,12
|0,28
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|67
|0,08
|0,19
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|26
|0,03
|0,07
|DÉCROISSANCE 2019
|24
|0,03
|0,07
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|22
|0,03
|0,06
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|10
|0,01
|0,03
|ALLONS ENFANTS
|6
|0,01
|0,02
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|6
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|4
|0,00
|0,01
|À VOIX ÉGALES
|4
|0,00
|0,01
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|2
|0,00
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|2
|0,00
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00