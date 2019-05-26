Élections européennes 2019 : les résultats à Sainte-Foy-lès-Lyon

À Sainte-Foy-lès-Lyon (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 39,19 %
Votants : 60,81 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|3 154
|21,10
|35,33
|EUROPE ÉCOLOGIE
|1 484
|9,93
|16,63
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|1 197
|8,01
|13,41
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|984
|6,58
|11,02
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|524
|3,51
|5,87
|LES EUROPÉENS
|289
|1,93
|3,24
|LA FRANCE INSOUMISE
|276
|1,85
|3,09
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|199
|1,33
|2,23
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|192
|1,28
|2,15
|URGENCE ÉCOLOGIE
|180
|1,20
|2,02
|PARTI ANIMALISTE
|150
|1,00
|1,68
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|118
|0,79
|1,32
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|77
|0,52
|0,86
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|35
|0,23
|0,39
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|22
|0,15
|0,25
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|11
|0,07
|0,12
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|7
|0,05
|0,08
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|6
|0,04
|0,07
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|5
|0,03
|0,06
|ALLONS ENFANTS
|4
|0,03
|0,04
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|3
|0,02
|0,03
|PARTI PIRATE
|3
|0,02
|0,03
|LA LIGNE CLAIRE
|2
|0,01
|0,02
|DÉCROISSANCE 2019
|1
|0,01
|0,01
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|1
|0,01
|0,01
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|1
|0,01
|0,01
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|1
|0,01
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00
|À VOIX ÉGALES
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00