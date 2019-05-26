Élections européennes 2019 : les résultats à Saint-Genis-Laval

À Saint-Genis-Laval (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention :44,31 %
Votants : 55,69 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|2 373
|16,07
|29,58
|EUROPE ÉCOLOGIE
|1 336
|9,04
|16,65
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 316
|8,91
|16,40
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|882
|5,97
|10,99
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|470
|3,18
|5,86
|LA FRANCE INSOUMISE
|319
|2,16
|3,98
|LES EUROPÉENS
|236
|1,60
|2,94
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|199
|1,35
|2,48
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|193
|1,31
|2,41
|URGENCE ÉCOLOGIE
|185
|1,25
|2,31
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|140
|0,95
|1,75
|PARTI ANIMALISTE
|136
|0,92
|1,70
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|77
|0,52
|0,96
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|44
|0,30
|0,55
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|41
|0,28
|0,51
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|19
|0,13
|0,24
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|16
|0,11
|0,20
|PARTI PIRATE
|11
|0,07
|0,14
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|6
|0,04
|0,07
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|6
|0,04
|0,07
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|4
|0,03
|0,05
|DÉCROISSANCE 2019
|3
|0,02
|0,04
|ALLONS ENFANTS
|2
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|2
|0,01
|0,02
|À VOIX ÉGALES
|2
|0,01
|0,02
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|2
|0,01
|0,02
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|1
|0,01
|0,01
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|1
|0,01
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00