Élections européennes 2019 : les résultats à Oullins

À Oullins (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 47,78 %
Votants : 52,22 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|1 895
|11,32
|22,31
|EUROPE ÉCOLOGIE
|1 789
|10,69
|21,06
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 366
|8,16
|16,08
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|681
|4,07
|8,02
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|647
|3,86
|7,62
|LA FRANCE INSOUMISE
|544
|3,25
|6,40
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|329
|1,97
|3,87
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|229
|1,37
|2,70
|LES EUROPÉENS
|195
|1,16
|2,30
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|183
|1,09
|2,15
|PARTI ANIMALISTE
|145
|0,87
|1,71
|URGENCE ÉCOLOGIE
|144
|0,86
|1,70
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|109
|0,65
|1,28
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|69
|0,41
|0,81
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|62
|0,37
|0,73
|PARTI PIRATE
|38
|0,23
|0,45
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|30
|0,18
|0,35
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|20
|0,12
|0,24
|DÉCROISSANCE 2019
|4
|0,02
|0,05
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|4
|0,02
|0,05
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|3
|0,02
|0,04
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|3
|0,02
|0,04
|ALLONS ENFANTS
|2
|0,01
|0,02
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|2
|0,01
|0,02
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|1
|0,01
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00
|À VOIX ÉGALES
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00