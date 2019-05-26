Élections européennes 2019 : les résultats à Écully

À Écully (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 46,22 %
Votants : 53,78 %
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|2 452
|20,10
|37,94
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|1 262
|10,34
|19,53
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|802
|6,57
|12,41
|EUROPE ÉCOLOGIE
|746
|6,11
|11,54
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|275
|2,25
|4,25
|LES EUROPÉENS
|161
|1,32
|2,49
|LA FRANCE INSOUMISE
|155
|1,27
|2,40
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|116
|0,95
|1,79
|URGENCE ÉCOLOGIE
|106
|0,87
|1,64
|PARTI ANIMALISTE
|97
|0,80
|1,50
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|95
|0,78
|1,47
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|62
|0,51
|0,96
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|59
|0,48
|0,91
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|19
|0,16
|0,29
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|8
|0,07
|0,12
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|7
|0,06
|0,11
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|7
|0,06
|0,11
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|7
|0,06
|0,11
|PARTI PIRATE
|7
|0,06
|0,11
|À VOIX ÉGALES
|6
|0,05
|0,09
|DÉCROISSANCE 2019
|5
|0,04
|0,08
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|3
|0,02
|0,05
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|3
|0,02
|0,05
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|2
|0,02
|0,03
|ALLONS ENFANTS
|1
|0,01
|0,02
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00