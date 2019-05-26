Élections européennes 2019 : les résultats à Caluire-et-Cuire

À Caluire-et-Cuire (Rhône), c’est la liste LREM de Nathalie Loiseau qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 44,93 %
Votants : 55,07 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|4 950
|16,69
|30,89
|EUROPE ÉCOLOGIE
|2 992
|10,09
|18,67
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|2 037
|6,87
|12,71
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 939
|6,54
|12,10
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|989
|3,34
|6,17
|LA FRANCE INSOUMISE
|669
|2,26
|4,17
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|429
|1,45
|2,68
|LES EUROPÉENS
|399
|1,35
|2,49
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|352
|1,19
|2,20
|PARTI ANIMALISTE
|270
|0,91
|1,68
|URGENCE ÉCOLOGIE
|269
|0,91
|1,68
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|255
|0,86
|1,59
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|150
|0,51
|0,94
|PARTI PIRATE
|111
|0,37
|0,69
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|58
|0,20
|0,36
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|50
|0,17
|0,31
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|35
|0,12
|0,22
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|27
|0,09
|0,17
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|10
|0,03
|0,06
|DÉCROISSANCE 2019
|6
|0,02
|0,04
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|6
|0,02
|0,04
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|6
|0,02
|0,04
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|6
|0,02
|0,04
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|3
|0,01
|0,02
|ALLONS ENFANTS
|2
|0,01
|0,01
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|1
|0,00
|0,01
|NEUTRE ET ACTIF
|1
|0,00
|0,01
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|1
|0,00
|0,01
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|1
|0,00
|0,01
|À VOIX ÉGALES
|1
|0,00
|0,01
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00