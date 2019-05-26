Élections européennes 2019 : le RN en tête à Vaulx-en-Velin

À Vaulx-en-Velin (Rhône), c’est la liste RN de Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 73,29 %
Votants : 26,71 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 352
|5,93
|22,87
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|904
|3,97
|15,29
|LA FRANCE INSOUMISE
|719
|3,15
|12,16
|EUROPE ÉCOLOGIE
|661
|2,90
|11,18
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|448
|1,97
|7,58
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|287
|1,26
|4,86
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|286
|1,25
|4,84
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|286
|1,25
|4,84
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|224
|0,98
|3,79
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|149
|0,65
|2,52
|URGENCE ÉCOLOGIE
|113
|0,50
|1,91
|LES EUROPÉENS
|101
|0,44
|1,71
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|100
|0,44
|1,69
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|84
|0,37
|1,42
|PARTI ANIMALISTE
|76
|0,33
|1,29
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|42
|0,18
|0,71
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|19
|0,08
|0,32
|PARTI PIRATE
|18
|0,08
|0,30
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|16
|0,07
|0,27
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|9
|0,04
|0,15
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|6
|0,03
|0,10
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|5
|0,02
|0,08
|DÉCROISSANCE 2019
|2
|0,01
|0,03
|ALLONS ENFANTS
|1
|0,00
|0,02
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|1
|0,00
|0,02
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|1
|0,00
|0,02
|À VOIX ÉGALES
|1
|0,00
|0,02
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00