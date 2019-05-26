Élections européennes 2019 : le RN en tête à Décines-Charpieu

À Décines-Charpieu (Rhône), c’est la liste RN de Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 56,99 %
Votants : 43,01 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|1 854
|10,77
|25,93
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|1 291
|7,50
|18,06
|EUROPE ÉCOLOGIE
|968
|5,62
|13,54
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|553
|3,21
|7,73
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|452
|2,63
|6,32
|LA FRANCE INSOUMISE
|436
|2,53
|6,10
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|234
|1,36
|3,27
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|209
|1,21
|2,92
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|176
|1,02
|2,46
|LES EUROPÉENS
|170
|0,99
|2,38
|PARTI ANIMALISTE
|154
|0,89
|2,15
|URGENCE ÉCOLOGIE
|143
|0,83
|2,00
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|142
|0,82
|1,99
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|131
|0,76
|1,83
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|54
|0,31
|0,76
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|43
|0,25
|0,60
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|43
|0,25
|0,60
|PARTI PIRATE
|26
|0,15
|0,36
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|22
|0,13
|0,31
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|9
|0,05
|0,13
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|9
|0,05
|0,13
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|8
|0,05
|0,11
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|8
|0,05
|0,11
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|4
|0,02
|0,06
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|4
|0,02
|0,06
|ALLONS ENFANTS
|3
|0,02
|0,04
|DÉCROISSANCE 2019
|2
|0,01
|0,03
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|1
|0,01
|0,01
|NEUTRE ET ACTIF
|1
|0,01
|0,01
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00
|À VOIX ÉGALES
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00