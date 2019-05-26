Élections européennes 2019 : le RN en tête à Corbas

À Corbas (Rhône),c’est la liste RN de Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 48,78 %
Votants : 51,22 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|912
|12,72
|25,60
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|760
|10,60
|21,33
|EUROPE ÉCOLOGIE
|526
|7,34
|14,76
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|304
|4,24
|8,53
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|181
|2,52
|5,08
|LA FRANCE INSOUMISE
|176
|2,45
|4,94
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|138
|1,92
|3,87
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|108
|1,51
|3,03
|PARTI ANIMALISTE
|90
|1,26
|2,53
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|88
|1,23
|2,47
|LES EUROPÉENS
|87
|1,21
|2,44
|URGENCE ÉCOLOGIE
|68
|0,95
|1,91
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|37
|0,52
|1,04
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|24
|0,33
|0,67
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|21
|0,29
|0,59
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|17
|0,24
|0,48
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|9
|0,13
|0,25
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|7
|0,10
|0,20
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|3
|0,04
|0,08
|PARTI PIRATE
|2
|0,03
|0,06
|À VOIX ÉGALES
|2
|0,03
|0,06
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|2
|0,03
|0,06
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|1
|0,01
|0,03
|ALLONS ENFANTS
|0
|0,00
|0,00
|DÉCROISSANCE 2019
|0
|0,00
|0,00
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|0
|0,00
|0,00
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|0
|0,00
|0,00