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Élections européennes 2019 : le RN en tête à Corbas

  • par Justin Boche

    • À Corbas (Rhône),c’est la liste RN de Jordan Bardella qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.

    Abstention : 48,78 %

    Votants : 51,22 %

    Listes Voix  % Inscrits  % Exprimés
    PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN 912 12,72 25,60
    RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES 760 10,60 21,33
    EUROPE ÉCOLOGIE 526 7,34 14,76
    UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE 304 4,24 8,53
    ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE 181 2,52 5,08
    LA FRANCE INSOUMISE 176 2,45 4,94
    LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP 138 1,92 3,87
    LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25 108 1,51 3,03
    PARTI ANIMALISTE 90 1,26 2,53
    POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT 88 1,23 2,47
    LES EUROPÉENS 87 1,21 2,44
    URGENCE ÉCOLOGIE 68 0,95 1,91
    ENSEMBLE POUR LE FREXIT 37 0,52 1,04
    ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE ! 24 0,33 0,67
    ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE 21 0,29 0,59
    LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS 17 0,24 0,48
    LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI - 9 0,13 0,25
    PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS 7 0,10 0,20
    ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE 3 0,04 0,08
    PARTI PIRATE 2 0,03 0,06
    À VOIX ÉGALES 2 0,03 0,06
    ÉVOLUTION CITOYENNE 2 0,03 0,06
    PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS 1 0,01 0,03
    ALLONS ENFANTS 0 0,00 0,00
    DÉCROISSANCE 2019 0 0,00 0,00
    DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE 0 0,00 0,00
    LA LIGNE CLAIRE 0 0,00 0,00
    LISTE DE LA RECONQUÊTE 0 0,00 0,00
    MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE 0 0,00 0,00
    NEUTRE ET ACTIF 0 0,00 0,00
    PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES 0 0,00 0,00
    UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ) 0 0,00 0,00
    UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES 0 0,00 0,00
    UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE 0 0,00 0,00
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