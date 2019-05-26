Élections européennes 2019 : EELV en tête dans le 1er à Lyon

Dans le 1er arrondissement de Lyon (Rhône), c’est la liste EELV qui arrive en tête aux élections européennes 2019. Découvrez sur Lyon Capitale l'ensemble des résultats de la métropole de Lyon.
Abstention : 39,45 %
Votants : 60,55 %
|Listes
|Voix
|% Inscrits
|% Exprimés
|EUROPE ÉCOLOGIE
|2 911
|17,86
|29,83
|RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
|2 312
|14,19
|23,70
|ENVIE D'EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
|918
|5,63
|9,41
|LA FRANCE INSOUMISE
|893
|5,48
|9,15
|UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
|607
|3,72
|6,22
|PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
|521
|3,20
|5,34
|LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
|510
|3,13
|5,23
|POUR L'EUROPE DES GENS CONTRE L'EUROPE DE L'ARGENT
|321
|1,97
|3,29
|URGENCE ÉCOLOGIE
|216
|1,33
|2,21
|LES EUROPÉENS
|113
|0,69
|1,16
|PARTI ANIMALISTE
|104
|0,64
|1,07
|ENSEMBLE POUR LE FREXIT
|103
|0,63
|1,06
|LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
|62
|0,38
|0,64
|PARTI PIRATE
|52
|0,32
|0,53
|LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
|43
|0,26
|0,44
|ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L'UNION EUROPÉENNE !
|19
|0,12
|0,19
|ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
|18
|0,11
|0,18
|PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
|10
|0,06
|0,10
|LES OUBLIÉS DE L'EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI -
|8
|0,05
|0,08
|DÉCROISSANCE 2019
|5
|0,03
|0,05
|ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L'EUROPE
|3
|0,02
|0,03
|PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
|3
|0,02
|0,03
|DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
|2
|0,01
|0,02
|LISTE DE LA RECONQUÊTE
|2
|0,01
|0,02
|UNE FRANCE ROYALE AU COEUR DE L'EUROPE
|1
|0,01
|0,01
|ALLONS ENFANTS
|0
|0,00
|0,00
|LA LIGNE CLAIRE
|0
|0,00
|0,00
|MOUVEMENT POUR L'INITIATIVE CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00
|NEUTRE ET ACTIF
|0
|0,00
|0,00
|PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
|0
|0,00
|0,00
|UDLEF (UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ ÉGALITÉ FRATERNITÉ)
|0
|0,00
|0,00
|UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES
|0
|0,00
|0,00
|À VOIX ÉGALES
|0
|0,00
|0,00
|ÉVOLUTION CITOYENNE
|0
|0,00
|0,00