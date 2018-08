Démission de Nicolas Hulot, Gérard Collomb dernier ministre d'Etat

Ce mardi matin, Nicolas Hulot, ministre de la transition écologique et solidaire, a annoncé sa démission du gouvernement sur l'antenne de France Inter. Gérard Collomb est, de fait, le dernier ministre d'État.

"Je ne veux plus me mentir", c'est en ces mots que Nicolas Hulot a annoncé sa démission, ce mardi matin sur France Inter. Le ministre de la transition écologique et solidaire affirme n'avoir prévenu ni le Premier ministre, Édouard Philippe, ni le président, Emmanuel Macron. Pour Nicolas Hulot, "On s’évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques." Nicolas Hulot regrette également que son ministère soit "à la croisée des lobbys. Parce que les lobbys sont là".

Nicolas Hulot (@N_Hulot) au micro de @NDemorand et @LeaSalame : "On s'évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques" #le79inter pic.twitter.com/zQ1IMYy2XD — France Inter (@franceinter) 28 août 2018

Cette démission, qui ouvre la porte à un remaniement, marque surtout la départ d'un nouveau ministre d'Etat. Le précédent, François Bayrou, avait quitté sa fonction de Garde des Sceaux en juin 2017. Dès lors, il ne reste plus qu'un ministre d'Etat dans le gouvernement : Gérard Collomb, ministre de l'Intérieur.