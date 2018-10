Collomb cartonne chez les plus de 65 ans, FI en tête sur les moins de 35

Le sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio a rebattu bien des cartes dans la perspective des municipales lyonnaises. Même si les résultats détaillés sont toujours à prendre avec recul en raison de la marge d’erreur qui est plus grande, ils livrent des enseignements importants. Nous les publions en intégralité pour nos abonnés.

C'est sans conteste chez les plus de 65 ans que Gérard Collomb a le plus de soutiens. Dans les résultats détaillés du sondage Ifop-Fiducial pour Lyon Capitale et Sud Radio publié hier soir, il obtient ainsi 48 % d'intentions de vote pour le premier tour des élections municipales de 2020 dans cette catégorie de Lyonnais.