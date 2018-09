Changement de tête à la fédération des Républicains

Philippe Cochet et Michel Forissier qui dirigeait depuis une décennie la fédération Les Républicains du Rhône ont décidé de ne pas se représenter. Ils laissent à leurs successeurs un gros chantier : relever la droite lyonnaise.

Le binôme Cochet-Forissier ne repartira pas pour un tour. Le président de la fédération Les Républicains du Rhône et son secrétaire départemental ont rendu officielle leur décision de ne pas solliciter un nouveau mandat auprès des militants lors des élections internes qui auront lieu mi-octobre. Philippe Cochet présidait la fédération LR depuis 10 ans. "Une nouvelle dynamique va se mettre en place avec de gros objectifs à venir avec les élections européennes puis les municipales et les métropolitaines", a expliqué le maire de Caluire-et-Cuire. Les nouvelles élections internes devraient déboucher sur un renouvellement générationnel. Alexandre Vincendet, le maire de Rillieux-la-Pape, est pour l'heure le seul candidat. Il devrait former un binôme avec Patrice Verchère, l'un des deux députés LR qui a pu conserver son mandat en pleine vague En Marche en 2017. Avant de rendre les clés de la maison, Michel Forissier et Philippe Cochet ont confirmé que le nom du candidat Les Républicains pour les municipales à Lyon sera annoncé d'ici à la fin de l'année.