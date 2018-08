"On s’évertue à entretenir un modèle économique responsable de tous ces désordres climatiques", a expliqué Nicolas Hulot lors de l'annonce de sa démission. Pour Elliott Aubin, élu France Insoumise du 1er arrondissement de Lyon : "libéralisme et écologie ne sont pas compatibles".

Avec la démission de Nicolas Hulot, "Le maquillage vert du gouvernement est terminé", lance Elliott Aubin, élu France Insoumise du 1er arrondissement de Lyon. "Libéralisme et écologie ne sont pas compatibles. Hulot a mis fin à ses contradictions. Sa démission est une prise de conscience qui va fragiliser encore plus le gouvernement et la présidence d'Emmanuel Macron", ajoute l'élu qui a déjà le regard tourné vers la prochaine échéance politique : "Les Européennes seront une réelle opportunité pour choisir entre une politique écologique volontariste ou conserver les accords de libre-échange, le nucléaire et les lobbys".

Quant à un possible retour de Gérard Collomb suite à un remaniement, Elliott Aubin est persuadé que son image a changé auprès des Lyonnais : "S'il revient, il sera profondément fragilisé par son catastrophique bilan gouvernemental. Aux yeux des Lyonnais, il avait fait les berges, Vélo'v, mais ils ont découvert quelqu'un d'autre au ministère de l'Intérieur qui n'était pas le maire qu'il a pu être. Demain, aux municipales, l’électorat urbain se tournera davantage vers nous". A Lyon, la future campagne se dessine déjà et l'écologie et le social devraient être des arguments phares chez les candidats.