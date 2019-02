Agendas politiques : Kimelfeld avec Macron, Collomb à Milan

Pendant que David Kimelfeld sera auprès du président de la République en compagnie des présidents de département, Gérard Collomb sera à Milan pour faire la promotion de la ligne Lyon-Turin.

David Kimelfeld sera à Paris jeudi pour rencontrer Emmanuel Macron et Édouard Philippe dans le cadre du Grand débat et de la contractualisation entre l'État et les conseils départementaux. Le président de la métropole rencontrera d'abord Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé et Jacqueline Gourault, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales lors d'une séance clôturée par le Premier ministre Édouard Philippe. Il déjeunera ensuite avec Emmanuel Macron, qui l'a invité au Palais de l'Élysée dans le cadre du dîner avec les présidents des Conseils départementaux français.

En tant que maire, Gérard Collomb n'a, de par sa fonction, pas été convié à ce dîner et sera à Milan auprès du maire Giuseppe Sala pour participer à une réunion sur la liaison ferroviaire transalpine Lyon-Turin. Le maire de Lyon partira avec dans ces valises, des représentants de la Chambre de commerce et d'industrie de la région Auvergne-Rhône-Alpes ainsi que la Chambre de commerce et d’industrie italienne de Lyon . Jusqu'ici, le maire de Lyon n'avait jamais montré un intérêt flagrant pour la ligne entre la France et l'Italie.