Villeurbanne : un automobiliste percute un enfant et un cycliste

Ce matin, vers 7h30, un individu conduisant un Range Rover a renversé un enfant et un cycliste à Villeurbanne.

Un piéton et un cycliste ont été renversés ce vendredi matin à Villeurbanne. Selon Lyon Mag, un individu au volant d'un Range Rover roulait à vive allure sur le cours Emile Zola. Il aurait tenté d'éviter un contrôle de police. L'enfant serait légèrement blessé, le cycliste a été transporté à l'hôpital dans un état grave. Une troisième personne choquée par l'accident qui s'est produit sous ses yeux a été prise en charge par les pompiers. L'automobiliste a été arrêté plus tard à Caluire et interpellé avec deux passagers.