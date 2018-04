Tout comprendre de l’affaire Neyret

Le procès Neyret s’ouvre ce mercredi à Paris. L’ancien flic, avait été condamné en première instance en 2016 à deux ans et demi de prison ferme. Lyon Capitale republie son enquête sur cette affaire médiatique et judiciaire hors du commun parue dans le mensuel n°755 (mai 2016). Avec en tête d’affiche l’ex-numéro 2 de la police judiciaire de Lyon.

Après quatre ans d’instruction, l’ex-“meilleur flic de France” est appelé à comparaître du 2 au 24 mai, avec huit autres prévenus – flics et voyous sur le même banc – devant le tribunal correctionnel de Paris. Poursuivi pour huit chefs d’inculpation, le commissaire divisionnaire est notamment soupçonné d’avoir informé certaines figures du milieu de la drogue du contenu des dossiers judiciaires et de s’être procuré de la résine de cannabis prélevée dans les saisies pour rétribuer ses indicateurs.

Jeudi 29 septembre 2011, jour de la Saint-Michel… 6 heures du matin. Le numéro deux de la PJ et son épouse sont cueillis au saut du lit par des agents de la police des polices, assistés de gendarmes du GIGN, au domaine de La Gabetière, à Estrablin, près de Vienne. Après deux heures de perquisition chez lui, Michel Neyret est conduit, menotté, toutes sirènes hurlantes, dans les locaux de la direction interrégionale de la police judiciaire (DIPJ), rue Marius-Berliet, dans le 8e arrondissement de Lyon. Au cinquième étage, dans les coursives de la PJ, un lourd silence règne. Claude Catto, le patron lyonnais, est flanqué de Christian Lothion, le directeur central de la PJ, descendu spécialement de Paris pour mettre au parfum l’ensemble du service, médusé. Lothion lance sèchement : “C’était un ami et un excellent policier. Michel Neyret n’est plus mon ami. Ce n’est plus un policier.” Les mots sont abrupts, cruels. Leur tonalité résonne comme si Michel Neyret était déjà condamné. Et d’ajouter, sévèrement, aux policiers défaits : “Parmi vous, il y en a d’autres qui risquent de se retrouver en garde à vue.” Gilles Guillotin, numéro deux de la PJ de Grenoble, est de ceux-là. “Monsieur Guillotin, ne pensez qu’à vous, n’essayez pas de protéger Neyret, il est passé de l’autre côté.”

Passé de l’autre côté

L’inventaire du bureau de Michel Neyret dure trois bonnes heures. Les policiers de l’IGS ne laissent rien au hasard. Ils mettent notamment la main sur une pochette portant l’inscription “BCS”. Dans le milieu, BCS, ce sont les initiales de Bureau central des sources, un service qui consigne dans un registre informatique ultra sécurisé tous les indics de la police française. Dans cette pochette, la liste complète de tous les indics de la PJ de Lyon.

En fin d’après-midi, Michel Neyret est embarqué dans une voiture banalisée avec gyrophare, direction Paris. À 20 heures, il arrive dans les locaux de l’IGS et débute le premier interrogatoire. Quatre-vingt-seize heures plus tard, le numéro deux de la PJ de Lyon est mis en examen avec douze chefs d’inculpation : corruption, trafic de stupéfiants, trafic d’influence, association de malfaiteurs… Dans la foulée, le juge des libertés et des peines le place sous mandat de dépôt, direction la maison d’arrêt de la Santé, quartier VIP, avec le terroriste Carlos, l’acteur Samy Naceri et le général Noriega.

Michel Neyret serait donc “passé de l’autre côté”.

111 kilos de cocaïne, une riche princesse saoudienne…

L’affaire Neyret a débuté de manière incidente, presque par hasard, dans le cadre d’une information judiciaire ouverte à Paris, dont le point d’orgue est la saisie dans l’appartement d’une riche princesse saoudienne, à Neuilly-sur-Seine, de 111 kilos de cocaïne. C’est en mettant sur écoute Yannick Dacheville que les enquêteurs de la brigade des stupéfiants de Paris s’aperçoivent que le trafiquant est renseigné sur l’état d’avancement de l’enquête. L’intermédiaire ? Gilles Bénichou, un escroc de seconde zone villeurbannais bien connu dans le milieu des faux-monnayeurs, qui a réussi à sortir un mandat d’arrêt et une fiche Interpol concernant le trafiquant. Bavard, Gilles Bénichou se vante d’avoir de grosses relations dans la police lyonnaise.

Le nom de Michel Neyret est distinctement cité dans les écoutes. En remerciement des services rendus, Dacheville financera un séjour à Marrakech d’une semaine, en avril 2011, pour Bénichou et les époux Neyret, aux Jardins de la Koutoubia, un hôtel de luxe cinq étoiles au cœur de la Medina.

Neyret, vache à lait

À partir de ce moment, la machine judiciaire se met en branle. Les écoutes téléphoniques accablent le commissaire. Quand Gilles Bénichou parle au téléphone de sa relation avec Michel Neyret avec l’un de ses cousins israéliens, Stéphane Alzraa, il décrit le numéro deux de la PJ comme un “investissement” : “Le retour sur investissement, je l’ai tous les jours quand je prononce le nom de Michel Neyret et que ça peut nous faire avoir des affaires.” En d’autres termes, les cousins sont persuadés de faire du business grâce aux informations fournies par le commissaire lyonnais, aux protections qu’il assure et aux interventions directes auprès des magistrats à qui il demande la clémence pour certains de ses “protégés”.

Michel Neyret demandera ainsi à plusieurs juges, prétendant infiltrer la délinquance financière, de se montrer bienveillants avec Stéphane Alzraa, empêtré dans des affaires d’abus de biens sociaux et d’escroquerie, qu’il présente comme l’un de ses informateurs. Il obtient quelque mansuétude. Dans un enregistrement de l’IGS, Bénichou se réjouit de l’intervention de Neyret concernant son cousin Alzraa : “Ah, suis heureux là, suis heureux, tu m’as annoncé la plus belle nouvelle de mes vacances.” Et le commissaire de répondre : “Donc là déjà avec lui, on a un allié que je qualifierais de largement objectif, voilà.”

En échange de ces bons services, le golden boy tape-à-l’œil invite le commissaire à des week-ends dans sa luxueuse villa de l’arrière-pays cannois, louée à prix d’or, et achève de l’“acheter” en lui prêtant de grosses cylindrées : Lamborghini, Ferrari, Mercedes, McLaren, Rolls Royce, Aston Martin – le péché mignon de Neyret. L’argent, Alzraa en a. Beaucoup, même. Son train de vie défraie la chronique, aussi bien quand il fait ronfler ses bolides devant le Café des Négociants que lorsqu’il parade sur la Côte.

Le trentenaire lyonnais est en effet soupçonné d’avoir amassé une fortune de plusieurs millions d’euros grâce à une escroquerie à la TVA via la taxe carbone. Depuis l’ouverture du marché du CO2 en Europe, une poignée d’escrocs ont trouvé un véritable filon. Stéphane Alzraa aurait acheté des quotas de CO2 hors taxes à des entreprises européennes pour les revendre en France, avec 19,6 % de TVA. L’astuce consistait à ne pas reverser la taxe au fisc et à fermer la société française au plus vite. L’argent transitait ensuite sur différents comptes à l’étranger. Fin 2015, Alzraa est introuvable. Le parquet de Lyon a officiellement délivré un mandat d’arrêt contre lui, l’escroc étant l’un des personnages clés du procès Neyret.

Dons et avantages

En échange des services qu’il rendait ici et là, Michel Neyret recevait des montres de luxe (Chopard, Pasha Cartier de 252 g d’or, d’une valeur de 30 000 à 35 000 euros), des séjours au Maroc ou dans des hôtels de luxe à Cannes et Aix-les-Bains, des vêtements, du vin, des chèques-cadeaux, des espèces. L’épouse du commissaire s’en plaint d’ailleurs ouvertement auprès de Gilles Bénichou : “Moi, je vais te dire, Gilles. Depuis que tu lui donnes du fric, c’est plus le même. Parce que Monsieur il sort, machin, Monsieur il va dépenser. Avant, il avait pas les moyens de dépenser. Maintenant, il passe tout dans le champagne, il passe tout dans ses soirées (…) J’en peux plus [Nicole se met à pleurer] là, j’en peux plus. (…) Je voulais un mec sain et maintenant il est plus voyou que les autres. Mais arrêtez, arrêtez, il est obnubilé par le fric, le fric, le fric.” Et Bénichou de répondre : “Je t’en fais la promesse aujourd’hui, au mois de juin y a plus un centime. Je sais comment faire. Y aura, mais quelque part où il peut pas toucher, mais il les verra.”

C’est là la pièce maîtresse de l’accusation : la création de comptes et sociétés offshore au nom des époux Neyret, notamment en Suisse. Si les ennuis judiciaires de Stéphane Alzraa cessent, grâce à l’entregent du numéro deux de la PJ, le projet est de procéder à un versement de fonds en guise de “remerciement”. Une société fiduciaire basée au Panama, baptisée NMN, est créée, avec un compte ouvert depuis Genève dans une banque de Dubaï. En garde à vue, Gilles Bénichou explique aux enquêteurs qu’“en contribution de tous ces services rendus, M. Alzraa Stéphane avait informé M. Neyret à Cannes qu’il fallait ouvrir une société au nom de Nicole Neyret pour y recevoir des commissions à partir de janvier 2012”. On parle de plusieurs millions d’euros qui pourraient atterrir sur ces comptes, dont celui de Nicole Neyret. Plusieurs comptes, une même société : l’affaire dite de la taxe carbone et l’affaire Neyret sont désormais liées. Sur le plan pénal, les juges vont certainement se demander si le compte ouvert pour les époux Neyret n’était pas le stade ultime de la corruption présumée de l’ancien commissaire.

Neyret à l’heure hasch

À côté de ce système de contreparties reçues par Michel Neyret en échange de services rendus, le second volet du dossier, le trafic de stupéfiants, paraîtrait presque secondaire. Le numéro deux de la PJ de Lyon est soupçonné d’avoir rétribué ses indics avec de la résine de cannabis prélevée sur les saisies. Or, si la pratique avait cours dans de nombreuses brigades des stups françaises, elle a été formellement interdite en 2004.

Dans ses écoutes téléphoniques, l’IGS a adressé au juge d’instruction un rapport qui révèle que “Michel Neyret ainsi que d’autres fonctionnaires de la DIPJ de Lyon semblaient se livrer à des détournements de produits stupéfiants saisis au cours d’enquêtes judiciaires, soit au moment de l’interpellation des trafiquants et avant le placement sous scellé des produits, soit au moment de la destruction supposée du produit, et ce afin de rémunérer des informateurs”.

Les conversations entre Michel Neyret et plusieurs protagonistes sont accablantes. Ainsi, à Christophe Gavat, chef de l’antenne de la PJ de Grenoble, à propos des détournements de scellés de stups : “La méthode, tu comprends bien que c’est une méthode extrêmement confidentielle (…) et qu’on est très peu nombreux à pratiquer, donc moi je la pratique avec la BRI [l’antigang, NdlR], avec quelques fonctionnaires de la BRI, et tous les gens de la BRI en sont pas au courant. Je la pratique avec les Stups, avec deux ou trois chefs de groupe. C’est-à-dire que quand on va brûler [légalement, les stupéfiants doivent être détruits après leur saisie], on récupère un peu et on rémunère l’informateur comme ça aussi quoi.” Michel Neyret tente en réalité d’expliquer que les rémunérations officielles ne suffisent pas à entretenir un réseau d’indicateurs de bon niveau. Ce à quoi le chef de la PJ grenobloise répond du tac au tac : “Si la méthode consiste à garder un p’tit peu et à filer à qui de droit, y a pas de souci (…) maintenant heu moi je suis pas opposé au truc à partir du moment où effectivement c’est très très confidentiel quoi.” Le commandant Gilles Guillotin, numéro deux de la PJ de Grenoble, est renvoyé devant le tribunal correctionnel comme son supérieur, pour avoir évoqué à plusieurs reprises de la remise de stups à son “amigo” (son indic).

Dans une autre conversation avec Gilles Bénichou, Michel Neyret reconnaît avoir remis dix kilos de cannabis à Michel Zaragoza, un ancien braqueur reconverti dans le négoce automobile officiellement immatriculé comme informateur au Bureau central des sources. Michel Zaragoza est retrouvé mort en 2013 dans la cour de sa maison de Solaize, d’une balle de fusil de chasse dans la poitrine. Il faisait partie de la douzaine de personnes mises en examen dans le procès Neyret. Neyret lui-même a d’ailleurs implicitement reconnu avoir recours à ces méthodes : “Je ne perçois que très rarement des produits stupéfiants et je peux même être amené à en donner à mes informateurs qui m’ont permis d’obtenir des renseignements importants dans le cadre d’affaires sensibles”, avoue-t-il aux enquêteurs lors d’un interrogatoire. Pour autant, si l’ancien commissaire indique aux enquêteurs qu’il avait bel et bien réfléchi à récupérer d’une manière ponctuelle des stupéfiants, il n’avait en revanche pas, devant la difficulté, mis en place de système. Les cinq mois d’écoutes de l’IGS attestent d’ailleurs du fait qu’il n’a pas réussi à obtenir grand-chose de ses fonctionnaires. Michel Neyret conteste ainsi toute pratique pérenne de rétribution via des stupéfiants à la direction interrégionale de la police judiciaire lyonnaise.

Signe avant-coureur

En vingt-sept ans de carrière, Michel Neyret a démantelé de nombreux réseaux de trafiquants de drogue. “Si l’on additionnait le nombre de saisies qu’il a réussi à faire, ça se compterait en dizaines de tonnes, explique un de ses anciens collaborateurs, justifiant ainsi les libertés prises par son supérieur. Il y a forcément des compromis qui doivent être faits.” La question à se poser est de savoir jusqu’où. Quelle est la frontière à ne pas franchir ? Où se situe la ligne rouge au-delà de laquelle on bascule dans le camp adverse ?

Le “meilleur flic de France”, le commissaire divisionnaire aux trente-quatre lettres de félicitation et vingt-sept ans de carrière, Légion d’honneur au revers de sa veste, celui qui a fait tomber les évadés de Luynes, les “ripoux de Lyon”, les braqueurs de Global Cash, des membres de l’ETA planqués dans la vallée de la Maurienne et les plus gros bonnets de la drogue régionaux verra son sort scellé courant mai.

En 1979, à 23 ans, lorsqu’il rend sa copie de culture générale au concours de l’École nationale supérieure de la police, à Saint-Cyr-au-Mont-d’Or, Michel Neyret a cette définition de la morale : “Le reflet d’une société donnée à un moment donné.” Cette petite formule à l’écriture régulière et appliquée, écrit Richard Schittly dans un ouvrage qu’il lui a consacré*, fait aujourd’hui l’effet d’un signe diablement annonciateur…

* Richard Schittly, Commissaire Neyret – Chute d’une star de l’antigang, éditions Tallandier, 2016.