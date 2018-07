Tony Anatrella, “psychologue” controversé de l’Église, a été sanctionné

Tony Anatrella, dont les méthodes plus que troublantes pour guérir l'homosexualité avaient été révélées par Le Lanceur, vient sanctionné par l'Église.

Tony Anatrella, celui qui était surnommé “le Psy de l'Église” va devoir cesser “toute activité thérapeutique”. “Mgr Aupetit lui a signifié qu’aucun ministère sacerdotal ne lui serait plus confié. Il lui a demandé de ne pas entendre la confession des fidèles, de renoncer à la pratique de la direction ou de l’accompagnement spirituel et également de renoncer à toute intervention publique sans son accord”, explique le diocèse de Paris selon l'AFP.

Tony Anatrella était l’un des experts du Vatican sur l’homosexualité. Il avait rédigé une directive à l’intention des nouveaux évêques sur le signalement ou non des prêtres pédophiles. Par ailleurs psychothérapeute, ses méthodes ont fait l’objet d’accusations d’abus sexuels de ses anciens patients en 2006. L’affaire avait été classée sans suite. Mais un nouveau témoignage révélé par Le Lanceur en pleine affaire Barbarin avait jeté un éclairage nouveau sur les méthodes de ce “psy”. Michel*, qui ne s’était jamais exprimé a été suivi par le prêtre-psychothérapeute du milieu des années 2000 à 2011 : “J’étais mal dans ma tête. Je me posais des questions sur l’absence de référent masculin dans ma vie. J’étais dans un groupe de prière et mon curé m’a orienté vers Tony Anatrella. J’ai commencé une thérapie classique avec lui. Au bout de plusieurs années, comme je n’allais pas mieux, il m’a invité à aller sur le terrain physique.” Les séances changent de nature. Michel se déshabille, son psychothérapeute aussi. “Il y a eu des attouchements physiques à caractère sexuel mutuel. Ce n’était pas une incartade. Ces séances se sont répétées de manière structurée. C’était mon thérapeute, j’écoutais ce qu’il me disait. La thérapie durait depuis de longues années. Il avait une emprise sur moi”, expliquait alors au Lanceur Michel, la quarantaine, qui a cessé de consulter le père Anatrella après une année de “psychothérapie physique”.

* Prénom modifié.