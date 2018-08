Rillieux-la-Pape : un mineur connu pour 93 délits de nouveau interpellé

Un Lyonnais de 16 ans et demi a été interpellé à Rillieux-la-Pape le mercredi 8 août au soir pour avoir commis six infractions suite à un vol de véhicule. Le jeune homme était bien connu des forces de l’ordre : 93 délits figurent déjà à son actif.

Ce jeune mineur de 16 ans, originaire de Lyon 4e, semble collectionner les délits. Mercredi dernier, accompagné d’un complice âgé de 18 ans, le jeune Lyonnais a volé un véhicule rue de la République à Rillieux-la-Pape, avant d’engager une course-poursuite à 150 km/heure dans les rues de Vaulx-en-Velin et Villeurbanne, rapporte le Progrès. Ce jeune homme, qui n’est pas titulaire du permis de conduire, aurait ensuite frappé les policiers qui l’interpellaient, en leur proférant des menaces de mort. Six infractions s’ajoutent alors à son casier judiciaire, déjà bien rempli : “Recel et vol de véhicule en réunion, refus d’obtempérer, violences aggravées, mise en danger de la vie d’autrui, rébellion et outrage à l’égard des policiers ainsi que défaut de permis de conduire”, toujours selon le quotidien régional.