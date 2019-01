Rhône : la maison de Michel Mercier cambriolée

En vacances, l'ancien président du conseil départemental du Rhône et ministre de la Justice a été cambriolé dans son domicile principal de Thizy-les-Bourgs.

L'ancien ministre de la Justice a été cambriolé dans son domicile de Thizy-les-Bourgs dans la nuit du 1er au 2 janvier, rapporte Le Progrès. Difficile de savoir s'il a été ciblé personnellement au non, mais le préjudice s'élèverait à plusieurs milliers d'euros selon le quotidien. L'ancien président du conseil départemental était en vacances au moment des faits et a été prévenu par un voisin. “Ils ont cassé une vitre pour rentrer et sont ressortis tranquillement par la porte, avec les clés qui étaient pendues à côté”, a confié Michel Mercier à nos confrères. “J'ai retrouvé un gros désordre. Mon bureau a été complètement retourné, sans doute cherchaient-ils de l’argent liquide… Ils ont dû être déçus. Mais ils ont quand même trouvé et emporté quelques bijoux appartenant à ma femme. C’est la première fois que cela m’arrive”, a ajouté ce dernier. Il a déposé une plainte.