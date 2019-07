Région : ivre, il tire sur sa voisine après un conflit de voisinage

Ivre, un homme de 37 ans a tiré sur sa voisine dans la nuit de lundi à mardi dans le Puy-de-Dôme.

Dans la nuit de lundi à mardi, la police nationale a reçu l'appel d'une femme vivant à Chamalières dans le Puy-de-Dôme. Elle appelait les secours expliquant avoir été de nouveau insultés par son voisin alors qu'elle était avec son frère, rapporte La Montagne. Le suspect aurait même été chercher une carabine à plombs et a tiré sur sa voisine. Âgé de 37 ans, il a été interpellé. Selon le quotidien, il était contrôlé avec deux grammes d'alcool. L'arme en question et du cannabis ont été retrouvés dans son appartement. En garde à vue, il a reconnu les faits et sera jugé en février 2020.