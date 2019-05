Près de Lyon : un homme arrêté pour des vols par effraction

Un Villeurbannais de 20 ans a été arrêté ce lundi pour plusieurs vols commis en 2018 à Vénissieux.

Un Villeurbannais de 20 ans a été arrêté ce lundi à 9h25. Il était mis en cause pour deux tentatives de vol par effraction et un vol par effraction commis chez des habitants de Vénissieux en février, mars et avril 2018. Malgré les éléments de vidéosurveillance recueillis par les enquêteurs et son identification par des victimes. Il va être ce mercredi au parquet : “vol par effraction et tentatives”.