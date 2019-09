Près de Lyon : il se fait mordre par le cambrioleur de son voisin

La semaine passée, un homme a coincé deux jeunes adolescentes qui venaient de fracturer la porte d’entrée de son voisin de palier.

Vendredi dernier à 12h15, rue Marcel Semba deux mineures de 14 et 15 ans ont été interpellées. Un peu plus tôt, un homme avait réussi à coincer les deux adolescentes qui venaient de forcer la porte d’entrée de son voisin de palier. L’une des deux jeunes filles l'a alors mordu afin qu’il relâche son emprise (ITT non connue), pendant que l’autre en profitait pour s’enfuir. Elle a rapidement été interpellée par les équipages BAC alertés. Elles ont reconnu les faits et ont été présentées au parquet ce samedi puis laissées libres avec ouverture d’information pour “tentative de vol par effraction en réunion, violences volontaires sans ITT”.