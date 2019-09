Près de Lyon : des braqueurs de prostitués arrêtés

En tout, huit personnes sont suspectées d'avoir volé avec violence et agressé des prostitués à Rillieux-la-Pape et dans l'Ain. Quatre suspects ont été mis en examen.

Entre fin 2018 et le printemps 2019, plusieurs prostitués travaillant sur des chemins de campagne à Rillieux-la-Pape ont été agressés. Une dizaine d'attaques en tout dans le Rhône et l'Ain, rapporte Le Progrès. La police a alors ouvert une information judiciaire pour vols et extorsion avec arme et violences aggravées. Selon le quotidien, une bande de malfrats déboulait en BMW pour détrousser les prostituer en les menaçant avec une arme. Des menaces, ils passaient parfois aux actes en les frappant et les agressant sexuellement. Huit jeunes hommes ont été arrêtés dont quatre ont été présentés jeudi à un juge d'instruction. Tous ont été mis en examen. L'un d'entre eux est aussi accusé de viol pour avoir imposé une fellation à une des victimes. Le suspect conteste les faits. Trois des quatre personnes arrêtées ont été écrouées tandis que le dernier a été placé sous contrôle judiciaire, précisent nos confrères.