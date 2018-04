OL : un supporter arrêté pour avoir exhibé un drapeau nazi

Un supporter de l'OL de 42 ans a été arrêté ce mardi pour avoir exhibé un drapeau nazi dans le Groupama stadium le 15 mars dernier lors du match de Ligue Europa : OL-CSKA Moscou.

Un homme de 42 ans vivant à Tignieu-Jameyzieu a été interpellé ce mardi à 6h05 à son domicile. Le 15 mars dernier lors du match OL-CSKA Moscou qui avait lieu au Groupama stadium, il avait exhibé un dapreau nazi et commis des violences “à caractère raciste sur un supporter”, a annoncé la DDSP du Rhône dans un communiqué. Le mis en cause a déclaré avoir volé le drapeau aux supporters du CSKA et l'avoir exhibé pour les narguer, sans savoir qu'il s'agissait d'un drapeau nazi. Il a par ailleurs reconnu avoir asséné deux coups de poing à un individu dans les tribunes, car ce dernier avait pris place à un endroit réservé à ses amis, mais “a nié le caractère raciste de l’acte”. La victime a confirmé les dires de l’auteur des faits expliquant qu'il s'agissait d'un différend à la suite d'un problème d'attribution de place et n'a pas déposé de plainte. L'homme de 42 ans a été présenté au parquet ce mercredi et laissé libre avec ouverture d'information pour “introduction ou port dans une enceinte sportive d’objet rappelant une idéologie raciste ou xénophobe et violences volontaires aggravées”.